Україна наполягає на безперешкодному доступі ОБСЄ до неконтрольованих ділянок кордону з РФ – президент

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це Порошенко сказав на нараді з представником України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонідом Кучмою та представниками України в її робочих підгрупах з політичних, безпекових, соціально-економічних та гуманітарних питань.

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Щодо роботи підгрупи з безпекових питань президент привернув увагу до істотного погіршення безпекової ситуації за останні дні внаслідок підвищеної інтенсивності обстрілів, провокацій з боку незаконних збройних формувань терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

«Україна наполягатиме на забезпеченні безперешкодного доступу представників СММ ОБСЄ не тільки до буферної зони, але й до тимчасово неконтрольованих ділянок українсько-російського кордону», - сказав президент.

Актуальним є питання щодо створення окремої, п’ятої підгрупи у рамках Тристоронньої контактної групи з питань українсько-російського кордону.

Як повідомляв УНІАН, завтра у Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.