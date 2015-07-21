Шокін скоротив три тисячі прокурорів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Генпрокуратури Віктор Шокін сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Вступив в силу закон про прокуратуру. За моїм наказом було скорочено 3 тисячі посад усієї ГПУ», - заявив він.

Таким чином, за словами Шокіна, на сьогодні чисельність посад у системі ГПУ становить майже 15 тисяч.

Раніше УНІАН повідомляв, що штатну чисельність органів прокуратури у зв’язку із набуттям чинності нового Закону України «Про прокуратуру» буде скорочено на понад 3 тис. одиниць.