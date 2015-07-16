З органів прокуратури "попросили" більше трьох тисяч працівників

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, сьогодні, 16 липня, набрав чинності новий Закон «Про прокуратуру».

Під керівництвом генерального прокурора України Віктора Шокіна проводиться робота із впровадження закону у практичну діяльність. З цією метою вжито низку невідкладних організаційно-практичних заходів. Зокрема, Шокін підписав накази, якими затверджено нові структури як Генеральної прокуратури України, так і регіональних прокуратур.

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Приведено у відповідність до вимог закону структуру органів прокуратури України та скорочено штатну чисельність на більш ніж 3 тис. одиниць.

На даний час загальна штатна чисельність працівників органів прокуратури не перевищує 15 тис. осіб.

У Генеральній прокуратурі України утворено департаменти, управління та відділи.

Зменшено кількість структурних підрозділів, в тому числі самостійних, та, відповідно, кількість керівного складу.

Також у відповідності до вимог закону у структурі центрального апарату ліквідовано посади перших заступників керівників підрозділів, старших прокурорів відділів, старших помічників із особливих доручень, старших помічників та помічників як генерального прокурора України, так і його заступників.

У структурах регіональних прокуратур, які також приведено у відповідність до вимог закону, зменшено кількість заступників прокурорів регіонів, ліквідовано посади старших прокурорів прокуратур, старших прокурорів відділів прокуратур.

Робота щодо реформування органів прокуратури України триває.