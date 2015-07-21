Виступ Порошенка в Миколаєві (наживо)
13:20, 21 липня 2015Політика
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Виступ Президента України Петра Порошенка в Миколаєві у рамках робочої поїздки до Миколаївської області відбудеться сьогодні, 21 липня.
Під час робочої поїздки планується візит глави держави до одного з найбільших тренувальних центрів Збройних сил України (ЗСУ) – полігону "Широкий Лан", де проходять навчання мобільних та десантних частин української армії.
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Там Петро Порошенко проведе зустріч з особовим складом ЗСУ.
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