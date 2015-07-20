Порошенко призначив командувача Повітряних сил ЗСУ

Президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Дроздова командувачем Повітряних сил Збройних сил України.

Як повідомляє прес-служба президента, відповідний указ підписано сьогодні, 20 липня. Читайте такожУкраїнські та американські військові авіатори провели зустріч у Вінниці Як повідомляв УНІАН, 14 липня президент звільнив генерал-полковника Юрія Байдака з посади командувача Повітряних сил ЗСУ.

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