Порошенко призначив командувача Повітряних сил ЗСУ
11:45, 20 липня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Дроздова командувачем Повітряних сил Збройних сил України.
Сергій Дроздов / youngukraine.net
Як повідомляє прес-служба президента, відповідний указ підписано сьогодні, 20 липня.
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Як повідомляв УНІАН, 14 липня президент звільнив генерал-полковника Юрія Байдака з посади командувача Повітряних сил ЗСУ.
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