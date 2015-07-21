Рішення закритого з'їзду ПС: відмова від виборів, скасування Мінська-2 та легалізація добровольців

Сьогодні, 21 липня, у Жовтневому палаці у Києві відбувся закритий з'їзд Правого сектора після скандальних подій у Мукачевому.

Націоналістична політсила ухвалила рішення про те, що ПС вимагатиме проведення референдуму щодо недовіри парламенту, Кабміну і президенту, повідомляє кореспондент НВ.

Також на плебісциті Правий сектор має намір вимагати розглянути питання про скасування Мінських угод і "визнання війни війною", а також питання легалізації добровольчого руху.

Серед іншого з'їзд постановив, що ПС не братиме участі у місцевих виборах восени.

Ще одним рішенням стало те, що лідер Правого сектора нардеп Дмитро Ярош не відмовиться від депутатського мандата, повідомило НВ джерело в ПС, присутнє на з'їзді.

Нагадаємо, 11 липня у Мукачевому сталася перестрілка з участю людей, близьких до народного депутата Михайла Ланьо, місцевих міліціонерів, а також членів Правого сектора. За різними даними, в результаті перестрілки загинуло до 5 осіб, до 14 були поранені.

Губернатор Закарпаття Геннадій Москаль заявив про відкриття справи проти 13 активістів Правого сектора.