Комісія щодо подій у Мукачевому закликала ГПУ та прикордонників не випускати з країни причетних до стрілянини

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування подій у Мукачевому заявив секретар ТСК Валерій Пацкан.

“Я підняв це питання, щоб Генеральна прокуратура взяла на контроль, щоб Держприкордонслужба змогла попередити та запобігти покиданню території України тими особами, які причетні до цих злочинів”, - сказав Пацкан.

Читайте такожПрокуратура відкрила три кримінальні провадження за фактами стрілянини у Мукачевому

Разом з тим, за його словами, у правоохоронних органів немає підстав затримувати будь-яку людину, в тому числі народного депутата Михайла Ланьо доти, доки вона не стане фігурантом кримінального провадження і їй не буде повідомлено про підозру.

Як сказав Пацкан, сесія ВР не закрилась, тому в разі потреби народні депутати зможуть зібратися у сесійній залі.