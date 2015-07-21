"Правий сектор" проводить віче на Майдані (подію завершено)

Сьогодні, 21 липня, о 19.00 на Майдані Незалежності в Києві почалося народне віче під назвою "Геть владу зрадників!", яке організував "Правий сектор".

Нагадаємо, перед цим відбувся закритий з'їзд ПС. Урочисте відкриття з'їзду відбулося з національним прапором і прапорами політсили під гімн України. Під час з'їзду учасники розглянули політичні питання і звіт про виконану роботу, а також відбувся виступ лідера політсили Дмитра Яроша.

Читайте такожРішення закритого з'їзду ПС: референдум щодо недовіри до влади, скасування Мінських угод та легалізація добровольців

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потоків контрабанди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Кілька бійців «Правого сектора» після стрілянини ховалися в лісі на Закарпатті, прикриваючись дитиною.

Читайте такожЯрош хоче амністії для мукачівських бійців в обмін на вступ "Правого сектору" до лав армії

14 липня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин конфлікту. Головою ТСК призначили народного депутата від «Блоку Петра Порошенко» Миколу Паламарчука. До складу комісії увійшли: від «Блоку Петра Порошенко» - Валерій Пацкан, Сергій Каплін, від «Народного фронту» - Андрій Тетерук і Антон Геращенко, від «Опозиційного блоку» - Михайло Папієв, від «Самопомочі» - Тарас Пастух, від Радикальної партії - Ігор Мосійчук, від «Батьківщини» Іван Крулько, від групи «Воля народу» - Юрій Шаповал, від групи «Відродження» - Дмитро Святаш.

Також губернатор Закарпаття Геннадій Москаль заявив про відкриття справи проти 13 активістів Правого сектора.