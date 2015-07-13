МВС оприлюднило відеозапис розмови з хлопчиком-заручником бійців ПС під Мукачевим

Відео з'явилося на офіційному каналі "YouTube" МВС України та на офіційному сайті міністерства.

На відео хлопчик розказує, що боєць "ПС" підійшов до нього (ймовірно, він був ще з кимось) і запитав, чи хочуть вони шоколаду чи печива. «Ми відмовилися. Тоді він все одно розв’язав мішок і витягнув шоколад та печиво».

В цей час, за словами хлопчика, під’їхали правоохоронці, і боєць притиснув його до себе (хлопчик показує, як його обійняли за плечі - УНІАН). «Далі він витягнув гранату і почав кричати міліціонерам, щоб вони відійшли від мене на сто метрів назад», - додав школяр.

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Як зрозуміло з відеозапису, боєць забрав хлопця із собою, і разом вони пішли у бік, протилежний до того, де були розміщені правоохоронці. «Ми йшли лісом, лісом. Там, біля «Зірки», він мене пустив. Ноги мені зв'язали, він втік, а я лишився ноги собі розв'язувати», - додав хлопчик.

За його словами, міліціонер вийшов йому на зустріч. «Я почав плакати, відбіг з міліціонером, ми йшли й присідали, бо могли вернутися ті дяді. Міліціонери мене привели і сказали, що можу не боятися - і все», - додав хлопчик.

Як повідомляється на сайті МВС, в Мукачівському районі було помічено двох озброєних чоловіків у камуфляжній формі із символікою «Правого сектору», підозрюваних у подіях, які відбулися у суботу 11 липня у м. Мукачеве.

«Працівники міліції та СБУ намагалися їх затримати, але вони схопили п'ятикласника та прикриваючись ним, втекли від правоохоронців. Після цього чоловіки відпустили дитину», - інформує прес-служба.

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За її даними, правоохоронцями вживаються заходи щодо затримання озброєних осіб.

Довідка УНІАН. 11 липня у Мукачевому виник конфлікт зі стріляниною. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між «Правим сектором» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. У результаті конфлікту є вбиті і поранені, кількість яких уточнюється.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців ПС після стрілянини ховаються у лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.

Сьогодні речник МВС Артем Шевченко повідомив, що двоє бійців “Правого сектору”, які переховуються у лісі поблизу Мукачевого, взяли в заручники 6-річну дитину, яку потім відпустили. Президент України Петро Порошенко взяв під особистий контроль ситуацію навколо захоплення заручника.

"Правий сектор" заявив, що інформація про захоплення 6-річної дитини є брехнею і частиною відкритої війни проти військово-політичного руху з метою знищення воїнів, які мають досить серйозні факти стосовно контрабандного коридору на Закарпатті.