Блок Черновецького лідирує в київських виборах - «Соціс»

Блок Леоніда Черновецького лідирує на дострокових виборах депутатів Київської міської ради.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування Центру соціальних і політичних досліджень «Соцыс», проведеного 2-9 квітня 2008 р. (опитано 2000 чоловік, похибка - 2,2%).

Серед політичних сил, які беруть участь у виборах депутатів Київради, лідерство з істотним відривом зберігає Блок Леоніда Черновецького. Його рейтинг, за даними «Соціса» - 26%. 18,9% набирає Блок Юлії Тимошенко, 13,2% - Блок Віталія Кличка, 7,1% - блок «Наша Україна – Народна самооборона», практично долають трипроцентний бар`єр Партія регіонів і Блок Литвина.

Інформацію про лідерство Блока Черновецького підтверджують також дослідження, проведені практично у той же час соціологічною службою «Юкрейніан соціолоджи сервіс» (1507 респондентів з 10 районів Києва, репрезентативна квотна вибірка, похибка - 2,1 %) і Центром суспільних досліджень «Український меридіан» (опитано 2000 чол., похибка - 2,2 %).

За даними опитування «Юкрейніан соціолоджи сервіс», рейтинг Блока Черновецького становить 25,6%, а за даними «Українського меридіану», перше місце належить Блоку Леоніда Черновецького - 25,1%.

Разом з тим, за даними «Юкрейніан соціолоджи сервіс», за БЮТ готові проголосувати 19,7%, за Блок Кличка – 12%, за Партію регіонів – 5%, за НУ-НС – 4,9%, за Блок Литвина – 4%, за Блок Катеринчука – 3% опитаних киян.

У той же час, за результатами опитування «Українського меридіану», за БЮТ готові проголосувати 18,8%, за Блок Кличка – 8,3%, за Партію регіонів – 5,1%, за НУ-НС – 5,2%, за Блок Литвина – 3,2, за Блок Катеринчука – 4,1% респондентів.