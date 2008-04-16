Партія регіонів здогадується, коли піде Тимошенко

Народний депутат України Василь ХАРА (фракція Партії регіонів) не виключає можливої відставки прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в найвигідніший для неї час.

Про це він сказав в інтерв`ю УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи можлива найближчим часом відставка Ю.ТИМОШЕНКО у зв`язку із загостренням ситуації між Секретаріатом Президента і урядом, В.ХАРА відповів: «Звичайно».

За його словами, з боку БЮТ і Ю.ТИМОШЕНКО вже звучить «жорстка критика Секретаріату Президента».

«Розрив буде, але у вигідний для Юлії Володимирівни момент, щоб вона могла піти скривдженою, як і планувалося», – вважає депутат.

«Юлія ТИМОШЕНКО людина розумна й знайде саме такий момент, щоб піти з високо піднятою головою», – додав він.

Також В.ХАРА заявив, що «регіонали» не голосуватимуть за законопроект про Кабінет Міністрів України. «Ми голосувати не будемо, хай вони (члени коаліції – УНІАН) між собою розбираються», – сказав він.

За словами депутата, фракція Партії регіонів не підтримає законопроект, де Президент «бачить себе імператором».

«Ми вже побули під імператором, і нам набридло, і народу набридло», – підкреслив В.ХАРА.