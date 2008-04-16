Кияни не підтримують проведення виборів мера Києва у два тури (опитування)

За результатами телефонного опитування киян, проведеного Інститутом проблем управління ім. Горшеніна, в столиці очікується традиційно висока явка виборців - взяти участь у дострокових виборах мають намір 76,3% киян.

Про це УНІАН повідомив директор інституту Кость БОНДАРЕНКО.

За його словами, не мають наміру приходити на виборчі дільниці всього 4,4% киян. Незначним є відсоток тих, хто ще не визначився з бажанням взяти участь у голосуванні – 8,2%.

Опитування зафіксувало чітку позицію киян із приводу проведення виборів київського мера в два тури. За вибори в один тур висловилося більше половини опитаних жителів столиці – 54,1%. Вибори в два тури підтримує менше третини киян.

36,6% респондентів, за даними опитування, позитивно оцінили роботу нинішнього мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. 32,1% оцінюють її нейтрально. При цьому 85,5% киян хочуть мати мером управлінця, й лише 6,1% бачать на цій посаді політика.

Опитування проводилося 11-15 квітня, похибка становить 2%.