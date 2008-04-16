Балога не хоче працювати громовідводом

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА заявляє, що запорукою єдності та міцності парламентської більшості є неухильне виконання коаліційної угоди між БЮТ і блоком «Наша Україна – Народна Самооборона».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, так він відреагував заяву Блоку Юлії Тимошенко з вимогою припинити цькування уряду, оголошену сьогодні у Верховній Раді.

На думку В.БАЛОГИ, згадана заява промовисто характеризує синхронне намагання одного з учасників коаліції – БЮТ – і Кабінету Міністрів під керівництвом його лідера Юлії ТИМОШЕНКО уникнути відповідальності за серйозні прорахунки в роботі та недотримання духу і букви коаліційної угоди.

“Суспільству показують на громовідвід - президентський Секретаріат, на якого робиться спроба перекласти відповідальність за суттєві недоліки у своїй діяльності. БЮТ так розігнався у своїх закидах, що придумав навіть якісь фантастичні плани запровадження прямого президентського правління”, – заявляє В.БАЛОГА.

За його словами, критика з боку глави держави видається за опір урядовим ініціативам, хоча про самі ініціативи чомусь не повідомляється. “Президентові дорікають внесенням розбрату в коаліцію, але при цьому ні слова не кажуть про вже неодноразові ситуативні союзи між БЮТ і опозиційною Партією регіонів”, – зазначив глава Секретаріату.

Він нагадав, що рецептом повернення країни на шлях демократичного розвитку названо ухвалення змін до Конституції в стінах парламенту, тобто без участі народу, який за Основним Законом і є джерелом влади, однак при цьому явно ігнорується створена за ініціативою Президента Національна конституційна рада з широким політичним і громадським представництвом. “Перелік хитрих недомовок і протиріч у виголошеній позиції БЮТ можна продовжити”, – додає В.БАЛОГА.

Однією з причин появи цієї заяви керівник Секретаріату Президента вважає необхідність прийняття нової редакції Закону «Про Кабінет Міністрів» – одного з ключових законодавчих актів у системі функціонування державного механізму. За його словами, фракція БЮТ всіляко опирається цьому, прикриваючись міфічною загрозою від Президента і його Секретаріату. «Цей аргумент, як і мантри Прем`єр-міністра про те, що уряду хтось невідомий заважає працювати, є ширмою для затятого небажання БЮТ приймати кабмінівський закон. Однак наголошу, що цей документ - не чиясь примха, а зобов`язання БЮТ у рамках підписаної лідером блоку коаліційної угоди. Голосування за новий Закон про Кабмін - це не можливість, а обіцянка виборцям. Різні обманні фінти, в яких БЮТ давно є визнаним майстром, тут не пройдуть», – завив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді фракція БЮТ оприлюднила заяву, в якій вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА припинити цькування уряду і руйнування коаліції демократичних сил.

В заяві зазначається, що Глава держави і його оточення на догоду політичним інтересам тотально руйнують всі починання демократичної коаліції та уряду.

Зокрема, заблоковані всі антикорупційні програми Кабінету Міністрів в галузі ринку землі, що сприяє збереженню корупційних схем, які руйнують Україну.

«Свідомо роздувається паніка навколо інфляції в країні», - йдеться також у заяві.

У БЮТ вважають, що Секретаріатом блокується і руйнується процес цивілізованої приватизації, під загрозою опиняється виконання державного бюджету і соціальної політики уряду.

«Оточення Президента намагається взяти під своє крило тіньові схемі в газовій сфері за рахунок національних інтересів», - наголошується в заяві.

Крім того, фракція БЮТ вважає, що РНБО сьогодні перетворена на центр протистояння уряду.

На думку БЮТ, такими діями свідомо вноситься розбрат в демократичну коаліцію, вони ганьблять Україну.

У БЮТ також підкреслюють, що єдиним виходом із ситуації, що склалася, є внесення змін до Конституції.