У Чернігові депутат від БПП напав на соціологів, які проводять екзит-пол

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив офіційний представник штабу Корбана Дмитро Громаков.

"З тих подій, які зафіксовані на цей момент, найяскравішим був напад народного депутата Анатолія Матвієнка на представників компанії New Image Marketing Group, яка офіційно проводить екзит-пол, і він забрав у них коробку, в яку люди складали анкети", - заявив Громаков.

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Представник штабу зазначив, що офіційно в Чернігові на виборах в окрузі № 205 проводяться три екзит-поли: центром New Image Marketing Group, соціологічною групою "Соціс" і однією з місцевих соціологічних компаній.