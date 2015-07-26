ОПОРА повідомила про спроби фотографування бюлетенів у Чернігові

Про це повідомляється на сайті організації.

У першому випадку, зафіксованому на виборчій дільниці № 740998 виборчий бюлетень фотографував молодий чоловік, який провів виборця до кабінки, зачекав, поки той проголосує, а потім біля урни сфотографував бюлетень. Коли спостерігачі почали з’ясовувати обставини, то молодий чоловік залишив дільницю. Їх було помічено пізніше, як вони сідали в машину. Про інцидент повідомлено правоохоронні органи.

Інший випадок стався на дільниці № 741013, де виборець прийшов голосувати з дитиною. Коли він підійшов до урни, то дав до рук дитини бюлетень, де було видно, за кого він проголосував, і сфотографував її. Під час розмови з виборцем, той пояснив, що зробив це на пам’ять для себе.

Читайте такожЖителям Чернігова пропонують 2 тисячі гривень за фото голосування за одного з кандидатівВ ОПОРІ нагадали, що, відповідно до ст. 159 Кримінального кодексу України, умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів або референдуму, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах або референдумі, карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові, у виборчому окрузі №205, сьогодні проходять проміжні вибори народного депутата України. У бюлетені - 91 прізвище.

До виборчих списків включено майже 150 тис. осіб, працює 83 дільниці.