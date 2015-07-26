Мосійчук не бачить підстав визнати вибори в Чернігові недійсними

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мосійчук сказав сьогодні на брифінгу.

Депутат зауважив, що у засобах масової інформації з'явилось повідомлення Комітету виборців України про те, що вибори у 205-му окрузі можуть бути визнані недійсними.

"Всім відомо, що Комітет виборців України, дискредитуючи себе як наглядову організацію, знаходиться у штабі провладного кандидата, його голова там знаходиться, і ми вважаємо, що це істерика. Чому? Тому що жодних підстав на цю хвилину визнавати недійсними вибори немає", - наголосив Мосійчук.

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Довідка УНІАН. У Чернігові, у виборчому окрузі №205, сьогодні проходять проміжні вибори народного депутата України. У бюлетені - 91 прізвище.

До виборчих списків включено майже 150 тис. осіб, створено 83 виборчі дільниці.