Томбінський заявив, що питання надання Україні нелетальної зброї не у компетенції ЄС
13:06, 28 липня 2015Політика
169 0
За словами посла, вже дев’ять держав ЄС поставили нелетальне обладнання українській армії, але «ми це не робимо на рівні європейських інституцій».
Питання надання Україні нелетальної зброї знаходиться у руках країн-членів ЄС / Фото УНІАН
Глава Представництва ЄС в Україні, посол Ян Томбінський наголошує, що питання постачання Україні нелетальної зброї вирішують держави-члени ЄС, а не Євросоюз як такий.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час телефонної конференції.
Читайте такожАмериканський генерал виступив за надання Україні летальної зброї
«Це питання знаходиться в руках країн-членів ЄС. Євросоюз не працює у цій сфері. Держави-члени вільні це робити, якщо це не порушує міжнародні зобов’язання», - сказав Томбінський.
За словами посла, вже дев’ять держав ЄС поставили нелетальне обладнання українській армії, але «ми це не робимо на рівні європейських інституцій».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter