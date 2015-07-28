Томбінський заявив, що питання надання Україні нелетальної зброї не у компетенції ЄС

Глава Представництва ЄС в Україні, посол Ян Томбінський наголошує, що питання постачання Україні нелетальної зброї вирішують держави-члени ЄС, а не Євросоюз як такий.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час телефонної конференції.

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«Це питання знаходиться в руках країн-членів ЄС. Євросоюз не працює у цій сфері. Держави-члени вільні це робити, якщо це не порушує міжнародні зобов’язання», - сказав Томбінський.

За словами посла, вже дев’ять держав ЄС поставили нелетальне обладнання українській армії, але «ми це не робимо на рівні європейських інституцій».