Порошенко запевняє, що держава не тиснутиме на процес створення єдиної церкви

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков.

«Така вже традиція православної ойкумени: майже в кожній незалежній православній державі є незалежна автокефальна церква. Погляньмо на карту в алфавітному порядку: Болгарія та Грузія, Греція та Кіпр, Румунія та Сербія. Чому Україна інакша? З чого б це ми мали бути виключенням з правила? Але я, як президент і голова держави, запевняю: держава не вдаватиметься до жодних насильницьких кроків, до жодного тиску. Ми маємо берегти міжконфесійний мир як зіницю ока. Подолання розділення в українському православ’ї має стати основою насамперед самих вірян. Влада радіє, якщо намічається прогрес в об’єднавчих процесах, рівно як і засмучується, коли дрібні амбіції деяких церковних ієрархів віддаляють всіх нас від великої мети», - зазначив Порошенко.

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«Певна нестандартність нашої ситуації потребує й пошуку неординарних рішень. Вони явно на часі. Відсутність організаційної єдності не повинна залишатися перешкодою для діалогу, порозуміння, євхаристійного об’єднання. Особливо в умовах Вітчизняної війни, яку український народ веде, боронячись від російської агресії, - подібно тому як в часи Володимира давав відсіч орді, що сунула зі сходу», - зазначив Порошенко.

Він додав, що унікальність Київської християнської традиції, українського багатоконфесійного простору, якому притаманні толерантність, узгодження інтересів різних релігійних груп, може бути прикладом для багатьох європейських держав.

«Дякую за це досягнення Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій. Наша здатність до єдності у різноманітті, наша готовність пліч-о-пліч мужньо протистояти російській агресії є найкращим свідченням зрілості української нації і держави та водночас переконливим індикатором нашої європейськості», - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, у Києві відбуваються заходи з нагоди Дня хрещення Київської Русі-України й 1000-річчя упокоєння святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого – творця середньовічної європейської держави, хрестителя Русі-України.

Раніше вранці президент Порошенко взяв участь в урочистому молебні з нагоди Дня хрещення Київської Русі-України й 1000-річчя упокоєння князя Київського Володимира Великого.

Службу відправив святійший патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет.