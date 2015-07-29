Для Росії стала очевидною дуже висока ціна можливого вторгнення в Україну – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко у Львові під час урочистостей з нагоди 150-річчя з дня народження митрополита Андрея Шептицького.

«Ми не просто вистояли в цій нерівній боротьбі з російським агресором. Ми зміцнилися настілки, що для супротивника стало надто очевидною дуже висока ціна, якою може обернутися пряме вторгнення», - заявив він.

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«Нас атакувати з тилу дорожче, вважають російські стратеги, ніж спробувати підірвати нас зсередини. Як приклад зіграти на патріотичних почуттях: «нас зливають, усе пропало», що ми зараз спостерігали чергову спробу в Маріуполі: підбурюють якихось озброєних людей рушити на Київ, або підтримати анархію та отаманщину, сіяти смуту, ненависть, роздратування», - вважає президент.

«Навпаки український народ зараз демонструє, що ми єдині, що ми згуртувалися навколо патріотизму та любові до України і ми не дамо себе підірвати зсередини», - додав Порошенко .