Порошенко хоче покарати політиків, які допустили позаблоковий статус України

Про це під час 8-го Київського форуму з безпеки заявив президент Петро Порошенко. "Ми скасували ганебний статус позаблоковості, і ті, хто говорив і стверджував про таку позаблоковість, мають зараз понести відповідальність, бо вони, разом з тими, хто зруйнував Збройні сили, дозволили критично опустити рівень безпеки, за який сьогодні платить вся наша держава", - сказав президент.

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Крім цього, Петро Порошенко зазначив, що "агресору був не потрібен Крим, агресор володіє однією шостою суші на планеті... У нас на сьогоднішній день є чергові підстави бути переконаними, що агресору потрібна вся Україна, слабка, дестабілізована, з дискредитованими європейськими цінностями та ідеями, з дискредитованим народом", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 1 липня 2010 року за ініціативою тодішнього президента Віктора Януковича прийняла закон, що закріплює позаблоковий статус України. В грудні 2014 року Верховна Рада 303-ма голосами скасувала позаблоковий статус держави.