Яценюк: Вето Росії – доказ прямого зв'язку Кремля з вбивством невинних людей
Прем'єр-міністр заявив, що вето Росії – це переконливий доказ вини російських терористів.
Вето Росії щодо резолюції Ради безпеки ООН про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» у небі над Донецькою областю в липні 2014 року є доказом причетності російської влади до скоєння цього злочину.
Таку думку прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив на своєму аккаунті у Twitter.
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«Вето Росії – переконливий доказ вини російських терористів і прямого зв'язку Кремля з вбивством невинних людей. Вбивці будуть покарані», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» «Боїнг-777» рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб.
Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія й Україна продовжать пошуки механізмів для притягнення до відповідальності тих, хто збив «Боїнг».
Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».
Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.
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Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.
Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.
Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди й Україна.
Росія виступала проти цієї пропозиції.