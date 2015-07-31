ФСБ приурочила до Всесвітнього конгресу кримських татар серію допитів лідерів Меджлісу

Як повідомляє Крим.Реалії, основна частина гостей і делегатів прилетять до Анкари з Києва чартерним рейсом.

На участь в Конгресі заявлені 180 кримськотатарських організацій з 12 країн світу.

Billet Otel в Анкарі тут 1-2 серпня пройде Всесвітній конгрес кримськотатарського народу. pic.twitter.com/a42YBhNPwW — Mustafa (@bizim_qirim) 31 липня 2015

Організації, які планують взяти участь у Конгресі, зберуться 1-2 серпня в конференц-залі Bilkent Hotel для координації подальших дій в умовах незаконної анексії Криму і загрози знищення кримських татар.

На форумі буде обраний президент Конгресу. В даний час це глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, обраний на цю посаду в 2009 році під час I Всесвітнього конгресу кримських татар у Сімферополі.

У матеріалах Конгресу, розданих його учасникам, зазначається, що 350 тисяч кримських татар, які повернулися після розпаду Радянського Союзу на батьківщину, сьогодні знову зазнають тоталітарного тиску і перебувають під загрозою знищення.

Читайте такожОкупанти Криму побачили небезпеку в проведенні Всесвітнього конгресу кримських татарПісля анексії півострова Росією з 27 лютого 2014 року по сьогоднішній день 15 тисяч кримських татар були змушені залишити Крим. Разом з тим, лідерам кримськотатарського народу заборонено в'їзд до Криму, а обрані демократичним шляхом Курултай кримськотатарського народу і Меджліс кримськотатарського народу,які стали прикладом органів самоврядування корінних народів в усьому світі, позбавлені можливості продовжувати свою діяльність, їхні активи конфісковані.

Російські спецслужби призначили на дні підготовки і проведення II Всесвітнього конгресу кримських татар в Анкарі серію допитів лідерів Меджлісу. Як повідомляє прес-служба Меджлісу, допити відбуваються щодня.

Так, 29 липня 2015 року в Слідчому комітеті Росії в Криму по "справі 26 лютого" був допитаний голова Сімферопольського регіонального меджлісу Леммар Юнусов. Наступний допит відбудеться 1 серпня 2015 року.

Раніше, 28 липня на допит у справі 26 лютого" в слідчий комітет були викликані перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров, а також голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

"Джелялу і Смедляєву, як і Юнусову, була видана повістка на допит на 1 серпня 2015 року. Заступнику голови Міллій Меджлісу Ільмі Умерову після чергового допиту 29 липня слідчі призначили "зустріч" на 31 липня поточного року", – йдеться в повідомленні.

У Меджлісі настільки часті допити розглядають як перешкоджання виїзду в Анкару для участі у роботі II Всесвітнього Конгресу кримських татар, який відбудеться 1 – 2 серпня 2015 року.