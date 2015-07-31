Швейцарія екстрадувала до України підозрюваного у шахрайстві на 3,7 мільйона євро

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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Як зазначається в повідомленні, Федеральним департаментом юстиції та поліції Швейцарії в липні було задоволено запит Генпрокуратури про видачу громадянина України К., який розшукувався за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.

За даними ГПУ, громадянин К. підозрюється в тому, що шляхом обману та, зловживаючи довірою потерпілого, заволодів грошовими коштами на суму понад 3,7 млн євро.

Після отримання інформації про перебування підозрюваного на території Швейцарії Генеральною прокуратурою України у вересні 2013 року, відповідно до Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, було направлено запит про його видачу для притягнення до кримінальної відповідальності.

27 липня 2015 року К. екстрадовано в Україну та передано органу досудового розслідування, підкреслюється в повідомленні.