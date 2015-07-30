Заступник голови місії ОБСЄ занепокоєний безпекою спостерігачів на Донбасі
Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг занепокоєний безпекою спостерігачів місії на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав сьогодні на брифінгу.
За його словами, останнім часом стався ряд інцидентів, пов’язаних із загрозою безпеки спостерігачів місії.
Він нагадав, що в неділю, 26 липня, у Щасті зазнали обстрілів два патрулі СММ ОБСЄ, коли вони намагалися перейти контактну лінію. «Рух патрулів був узгоджений з обома сторонами, це особливо турбує», - додав Хуг.
Також, за його словами, в Широкиному Донецької області патруль спостерігачів потрапив під обстріл, в результаті якого постраждав один із спостерігачів місії.
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За словами Хуга, ці інциденти спростовують інформацію про те, що СММ не присутня в місцях, де є високий рівень небезпеки. «Ми обговорили питання щодо вжиття різних заходів для пом’якшення таких ризиків… Всі ці інциденти, крім очевидної небезпеки для спостерігачів, становлять вороже втручання в роботу СММ. Це виклик нашій місії. Наш мандат, перш за все, полягає в тому, щоб спостерігати і робити звіти», - додав Хуг.
Він також зазначив, що спостерігачам місії продовжують обмежувати доступ до місць зберігання важкої зброї. «Нам заважають або взагалі не дають в’їхати до місць зберігання важкої зброї. У понеділок нам не дозволили в’їхати в Дебальцеве», - сказав Хуг.