"Опозиційний блок" погрожує бойкотувати місцеві вибори

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Опозиційного блоку", про це заявив народний депутат України Михайло Добкін.

Він заявив, що участь "Опозиційного блоку" в місцевих виборах у Харкові знаходиться під загрозою зриву, оскільки "влада спеціально відсторонює конкурентів".

"Опозиційний блок" прийшов до харківського управління юстиції із законною вимогою - зареєструвати обласну партійну організацію для участі в регіональних виборах. Відповіддю на акцію "Опозиційного блоку" стало побиття і викрадення активіста партії, а також напад на офіс обласної організації із застосуванням каміння і димових шашок", - наголосив Добкін.

Читайте такожПрохідний бар’єр на місцевих виборах можуть подолати шість партій - опитування"Все це було організовано за допомогою людей в балаклавах з праворадикальних організацій при повному потуранні правоохоронних органів", - зазначив він.

Добкін висловив вимогу зареєструвати всі організації "Опозиційного блоку", покарати винних у нападі на мітинг партії і її офіс, відправити у відставку керівництва Харківської області, "яке фактично координує такі дії радикальних сил", та керівника Головного територіального управління юстиції в Харківській області Юрія Георгієвського.

"У разі невиконання наших вимог "Опозиційний блок" оголосить бойкот виборів, що готуються. Ми звернемося до всіх демократичних країн і міжнародних організацій із закликом не визнавати вибори, на які не допускається опозиція", - підкреслив Добкін.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 серпня, у Харкові біля облуправління юстиції та офісу "Опозиційного блоку" сталися сутички, за фактом яких відкриті кримінальні провадження за статтею "хуліганство".

Керівник облуправління юстиції Георгієвський заявив, що Харківська обласна організація "Опозиційного блоку" може бути зареєстрована не раніше початку жовтня, тому не зможе брати участі у місцевих виборах на Харківщині.