Суддя у справі екс-міністра юстиції Лавриновича оголосив самовідвід

Однак на початку засідання суддя Дмитро Сокуренко оголосив про самовідвід, передає ТСН.

Суддя пояснив, що 25 років працював з Лавриновичем і має "особливе ставлення" до екс-міністра. Сокуренко зазначив, що таке рішення йому далось нелегко і перед засіданням він провів "безсонну ніч".

Заяву про самовідвід судді ухвалили і перенесли засідання. Дату наступного розгляду оголосять пізніше, коли зберуть новий склад суддів.

Читайте такожГПУ внесла скаргу на рішення суду про обрання Лавриновичу зменшеної застави

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Генпрокуратура повідомила екс-міністрові юстиції Лавриновичу про підозру у розтраті з держбюджету понад 8,5 млн грн.

Лавриновичу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме: за фактом розтрати шляхом зловживання службовим становищем державних коштів у сумі понад 8,5 млн грн, незаконно і безпідставно витрачених на залучення іноземної фірми з метою приховання фактів злочинного порушення законодавства правоохоронними органами і судом при здійсненні розслідування і судового розгляду в суді справи екс-прем'єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Печерським районним судом міста Києва 30 липня було розглянуто клопотання Генеральної прокуратури України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8,6 млн грнколишньому міністру юстиції Лавриновичу.

За результатами розгляду зазначеного клопотання судом прийнято рішення про обрання запобіжного заходу підозрюваному Лавриновичу у вигляді застави у розмірі 1000 мінімальних заробітних плат, що становить 1,2 млн грн, з одночасним покладанням на нього процесуальних обов'язків прибувати за викликом слідчого, прокурора або суду, не відлучатися з населеного пункту без дозволу цих осіб, повідомляти їм про зміну місця проживання і роботи, здати документи для виїзду за кордон на зберігання слідчому.