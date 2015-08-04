Порошенко несподівано скликав військовий кабінет
13:37, 04 серпня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко несподівано скликав військовий кабінет.
Порошенко зібрав військовий кабінет / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні під час засідання колегії Міністерства інформації України.
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«Президент несподівано скликав військовий кабінет, а я не люблю запізнюватись, тому я попрошу мене дещо раніше відпустити» , - заявив він.
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