Порошенко несподівано скликав військовий кабінет

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні під час засідання колегії Міністерства інформації України.

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«Президент несподівано скликав військовий кабінет, а я не люблю запізнюватись, тому я попрошу мене дещо раніше відпустити» , - заявив він.