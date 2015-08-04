Росія ввела санкції проти квітів з Голландії

«Виходячи з цього метою захисту території Російської Федерації від інтродукції та поширення карантинних для Росії об'єктів і збереження фітосанітарного благополуччя Россільгоспнагляд змушений розглянути питання про вжиття спеціальних захисних заходів відносно зрізаних квітів голландського походження», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, рішення щодо можливості ввезення на територію Російської Федерації зрізаних квітів голландського походження з 10 серпня 2015 року буде прийматися лише за результатами лабораторної експертизи їх фітосанітарного стану.

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Раніше повідомлялося, що Россільгоспнагляд запропонував національним організаціям з карантину та захисту рослин країн Євросоюзу припинити фітосанітарну сертифікацію зрізаних квітів, призначених для поставки у Росію.

На думку заступника голови Россільгоспнагляду Олексія Алексєєнка, розширення продовольчого ембарго на поставки квіткової продукції і шоколаду могло б допомогти російським виробникам.

Разом з тим, уряд РФ в червні затвердив новий список товарів із США, країн Євросоюзу, Канади, Австралії і Норвегії, які потрапили під ембарго.