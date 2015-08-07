У "ЛНР" заявили про намір провести "місцеві вибори" незалежно від позиції Києва

Про це повідомляє один із сайтів бойовиків.

«Ми їх (вибори - УНІАН) оголосили, і ми будемо їх проводити незалежно від того, хоче того Україна чи не хоче», - сказав він в ході зустрічі з бійцями "народної міліції ЛНР".

«А вони цього не хочуть. Вони намагаються провести свої закони, щоб ми виконували те, що вони хочуть. Такого не буде», - додав Плотницький.

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Як повідомляв УНІАН, 6 серпня президент Петро Порошенко підписав закон про проведення місцевих виборів. 14 липня Верховна Рада прийняла цей закон. За нього проголосували 257 народних депутатів з 320, зареєстрованих у сесійній залі.

Раніше лідер угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький заявив про наміри провести «місцеві вибори» на підконтрольних цій групі території Луганщини 1 листопада 2015 року. У «ДНР» заявили, що на території, підконтрольній їхньому угрупованню, «місцеві вибори» відбудуться 18 жовтня цього року.

За словамипрезидентаУкраїниПетра Порошенка, спробапровестинезаконні, не у відповідностізМінськихдомовленостями, українськимзаконодавствомікритеріямиОБСЄ, «фейковівибори» будеозначатижорсткуатакуРФнаМінськідомовленості, якібули досягнуті 12лютого2015року.