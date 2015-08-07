Польський міністр закликав Путіна не знищувати продукти, нагадавши про Голодомор в Україні

Про це повідомляє "Радіо Польща".

«Я хочу закликати президента Путіна, щоб він не йшов слідами своїх попередників з Радянського Союзу, я маю на увазі 30-е рр., щоб він не знищував продукти, які російські підприємці з працею купують на різних ринках Європи і світу. Росіяни потребують зараз в цих продуктах, а у нашій слов'янській традиції знищення їжі, знищення хліба вважається важким гріхом. Пану Путіну не варто цього робити. Це нагадує голодомор в Україні та інших регіонах СРСР у 30-х роках», - заявив Савицький.

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Голова польського сільськогосподарського відомства підкреслив, що в Європі багато продуктів харчування високої якості.

«Пан президент Путін, не знищуйте продукти. Дозвольте своїм землякам їх купувати і користуватися тими хорошими пропозиціями, які надають Польща та Євросоюз, відкриті до співпраці з російським суспільством», - підкреслив Савицький.

Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і низка інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії, спрямованиі на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій був введений ще в березні – після анексії РФ українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти Росії. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

24 червня цього року Путін заявив про підписання указу про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу. Заборона на ввезення таких продуктів діє до 5 серпня 2016 року.

29 липня Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго. Він почав діяти з 6 серпня.

За першу добу було знищено понад 300 тонн санкційних продуктів.