ПС попередив про підготовку сепаратистами провокацій в Одесі на гроші кремлівських кураторів
9 серпня в Одесі місцеві сепаратисти планують влаштовувати провокації.
Про це повідомили у прес-службі "Правого сектору".
Наголошується, що в Одесі готується фейкова акція, що має на меті підготовку до збройного захоплення та відчуження від України території Одещини та створення в області неконтрольованих територій, аналогічних до "ЛНР" та "ДНР".
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Зокрема, 9 серпня в одному з готельних комплексів Одеси на гроші кремлівських кураторів запланований провокаційний захід, присвячений нібито річниці збройної російської агресії проти Грузії, повідомляють місцеві ЗМІ.
У "Правому секторі" наголосили, що за участь у таких провокаційних шоу людям платять по 50-100 гривень. Організатори провокацій заздалегідь готують плакати, а масовка грає роль "політично активних одеситів".
Крім того, для зйомки фото- та відео наймають спеціальних "операторів", а потім цей матеріал тиражують у російських ЗМІ з пропагандистською метою.