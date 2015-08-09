МЗС України закликало Росію припинити окупацію Криму

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ України до Міжнародного дня корінних народів світу.

«У день, коли міжнародна спільнота віддає належне значному внеску корінних народів у розвиток світової цивілізації, корінні народи Автономної Республіки Крим змушені протистояти свавіллю російської окупаційної влади. Позбавлені права вільно жити на своїй історичній Батьківщині, корінні народи окупованого Криму піддаються дедалі зростаючому тиску з боку російської репресивної машини», - наголошується в заяві.

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МЗС наголошує, що «російська окупаційна влада зухвало ігнорує фундаментальні права кримськотатарського народу, який понад 70 років тому вже пережив трагедію примусової депортації».

Системними стали випадки обмеження свободи віросповідання і зібрань, тиск на представників корінних народів, зокрема на кримських татар, з метою відмови від громадянства України, а також придушення їхньої етнічної ідентичності.

«Посилюються гоніння на кримськотатарські ЗМІ та журналістів. Заборонено в’їзд на територію Криму лідерам кримськотатарського народу, до думки яких дослухається міжнародна спільнота. Продовжуються незаконні арешти і вбивства кримськотатарських активістів», - підкреслює МЗС і заявляє: «Росія має припинити окупацію Криму, кричущі порушення основних прав і свобод людини, витіснення з території півострову корінних народів».