Янукович чекав від Ющенка більшого

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ не виключає, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, кандидатуру якого антикризова коаліція висунула на посаду прем’єр-міністра, залишився незадоволеним результатами зустрічі з Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам Ю.ЄХАНУРОВ зауважив, що він не знає, про що йшлося в ході зустрічі Президента і В.ЯНУКОВИЧА, але він не виключає, що В.ЯНУКОВИЧ незадоволений. «На жаль, я не знайомий із змістом зустрічі, але, судячи по зовнішньому вигляду Віктора Федоровича (В.ЯНУКОВИЧА – УНІАН), він очікував більшого»,- зауважив Ю.ЄХАНУРОВ.