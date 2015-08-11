Янукович запропонував ГПУ провести слідчі дії на території Росії

Про це УНІАН повідомив начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Він підтвердив інформацію адвоката екс-президента Віктора Сердюка про те, що Янукович звернувся до Генпрокуратури із заявою, в якій просив провести слідчі дії за місцем свого перебування.

Проте Горбатюк зауважив, що для того, аби провести слідчі дії на території Росії, потрібно мати дозвіл цієї країни. «РФ на наш запит про затримання та екстрадицію Януковича відповіді не надала та на нагадування теж не відповіла, тому ми не можемо проводити будь-які слідчі дії на території Росії, оскільки вона навіть не підтвердила, що Янукович знаходиться у них на території», – сказав він.

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«Адвокат знає про вимоги цього законодавства і, заявляючи про те, що «приїжджайте та допитуйте», свідомо розуміє, що це неможливо», - зазначив він.

Також Горбатюк додав, що «ми запропонували, якщо ви хочете, щоб ми допитали підозрюваного, то з’явіться до правоохоронних органів РФ або з’явіться до консульства або посольства України для того, щоб ми особу ідентифікували. Після того, якщо він бажає давати показання на території консульства, ми встановимо особу та, відповідно, організовуємо проведення відеоконференції».

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Віктор Шокін 28 липня заявив про початок процедури заочного засудження Януковича. За його словами, 27 липня Печерський районний суд Києва визнав правомірність доводів та доказів, наданих співробітниками Генеральної прокуратури, і вже почав процедуру заочного засудження.

На сьогодні, 11 серпня, Януковича викликали на допит до ГПУ. Як пояснили в прокуратурі, виклик на допит через засоби масової інформації означає, що підозрюваний повідомлений про виклик і заочне провадження може йти своєю чергою.

Водночас адвокат екс-президента Сердюк повідомив, що захист Януковича оскаржив рішення Генпрокуратури про заочне досудове розслідування, а сам Янукович готовий давати свідчення за місцем свого перебування.