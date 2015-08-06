Янукович не зможе прибути на допит до Києва через загрозу його життю - адвокат (відео)

Про це заявив адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк, повідомляє Громадське.

«Слідство ГПУ було проінструктовано про наявність поважних причин неприбуття на слідчі дії, - заявив Сердюк.

Він також наголосив, що на повістку, яка була опублікована, вони також дадуть належну відповідь ГПУ.

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"Це буде повідомлення про наявність поважних причин неявки на слідчі дії з посиланням на статтю 138 КПК. Він не зможе бути через погрози його життю і здоров'ю", - заявив Сердюк.

Адвокат також завявив про готовність Януковича давати свідчення за місцем свого знаходження шляхом відеоконференції.