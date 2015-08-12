У БПП впевнені, що жодного переформатування коаліції не буде

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє прес-служба БПП.

«У нас є різні думки з нашими партнерами, в тому числі і з Радикальною партією. Але з усіх принципових питань, що стосуються обороноздатності країни, розвитку нашої країни, ми маємо єдиний погляд, і голосування це підтверджують. Тому жодного переформатування коаліції не буде», - наголосив Андрієвський.

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Народний депутат також прокоментував зміни до Конституції.

«Зараз ми працюємо над змінами до Конституції в частині децентралізації. Будуть істотно змінені структурних підрозділів обласних та міських адміністрацій. Цілком логічно, що відповідним чином потрібно змінювати і структуру Кабінету Міністрів. Тут жодної сенсації немає. Треба приймати серйозні кадрові рішення, щоб чиновники, які відповідають за розвиток того або іншого регіону, компетентно і адекватно реагували на запити, які сьогодні є в суспільстві», - зазначив у ході дискусії народний депутат.

Політик наголосив, що президент України Петро Порошенко робить системні і послідовні кроки, щоб віддати максимум повноважень на місця.