Путін сьогодні озвучить аргументи для торгу за Крим - Чубаров

Таку думку Чубаров висловив на своїй сторінці в Facebook.

Чубаров зазначив, що «досвідчені криміналісти, услід за всесвітньо відомим російським письменником, стверджують, що злочинця завжди тягне на місце скоєння ним злочину».

«Як пише ТАСС, завтра (17 серпня - УНІАН) Путін прилетить до окупованого за його прямою командою російськими військовими Криму, де він проведе «засідання президії Державної ради, присвячене розвиткові туризму в Російській Федерації», після якого, як політичний десерт, запланована «неформальна зустріч глави держави з представниками національних громадських об'єднань Республіки Крим», - зазначив депутат.

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Він висловив думку, що «якщо перекласти ТАССівську мову загальнозрозумілою, завтра в Криму Путін знову озвучить аргументи, які, на його погляд, мають буди покладені в основу очікуваного ним торгу з лідерами західного світу: «Ви нам Крим, ми вам – вихід з Донецької і Луганської областей».

У зв'язку з цим не виключається, зазначив Чубаров, що «Путін у своїй риториці використає й кримськотатарську проблематику».