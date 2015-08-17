У МЗС Фінляндії закликали не забувати конфлікт в Україні на тлі інших криз

Про це повідомляє Yle.

На думку міністра, санкційна політика дорого обійдеться як Росії, так й тим країнам, на які спрямовані контрсанкції. Із складної ситуації, за словами Сойні, необхідно шукати вихід, і підтримувати діалог з Росією, але разом з тим Фінляндія повинна діяти в рамках санкцій.

«Варіантів тут немає. Ми беремо участь, або ні. Це нас зобов'язує», - сказав міністр.

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На думку Сойні, ситуація в Україні зараз дуже важка. Міністр побоюється, що українська криза залишиться «тліючим» конфліктом. Міжнародне співтовариство не повинне забувати Україну на тлі інших криз.

«Ескалація кризи в Україні була б дуже небезпечною. На жаль, у світі повно інших конфліктів. Українська криза має постійно бути на порядку денному», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони Фінляндії заявив, що збройні сили країни готуються до можливої окупації Аландських островів Росією.