Італія "вперто" наполягає на веденні діалогу з Росією, щоб відвернути нову "холодну війну"

Про це сказав глава МЗС Італії Паоло Джентілоні в інтерв’ю газеті La Stampa, пише Європейська правда з посиланням на Rai News.

"Нова "холодна війна" з Росією стала б абсолютною катастрофою", - сказав він.

За його словами, наслідком кризи в Україні стало введення Євросоюзом санкцій проти РФ, і наразі в ЄС переважають дві лінії: санкцій і діалогу.

"Італія вперто наполягає на діалозі задля відвертання "холодної війни", - зазначив Джентілоні.

Читайте такожАмериканський генерал: Росія становить найбільш серйозну військову небезпеку

В той же час глава МЗС Італії висловив сподівання, що "російська сторона не вчинить нічого такого", що могло б привести до розгортання нової "холодної війни".

"Ситуацію слід тримати під постійним наглядом, оскільки перемир’я на Донбасі дуже крихке. Але я боюся не лише сценарію ескалації, але й ситуації, за якої РФ отримала б вигоду від кризи в Україні", - зазначив Джентілоні.

Як повідомляв УНІАН, колишній радник із питань національної безпеки в адміністрації президента США Джиммі Картера (1977-1981 роки) Збігнєв Бжезинський вважає, що Росія та США вже давно перебувають у стані "холодної війни", однак малоймовірно, що вона перетвориться на "гарячий конфлікт".