Бжезинський пропонує розв'язати українську кризу за зразком Фінляндії

Росія та США вже давно перебувають у стані "холодної війни", однак малоймовірно, що вона перетвориться на "гарячий конфлікт". Таку думку висловив колишній радник із питань національної безпеки в адміністрації президента США Джиммі Картера (1977-1981 роки) Збігнєв Бжезинський в інтерв'ю виданню Spiegel Online, передає DW.COM.

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Нова "холодна війна" не триватиме довго, адже події в сучасному світі розвиваються значно швидше, ніж колись, вважає аналітик. На запитання, чи правильно діють США, маючи намір у відповідь на ймовірну загрозу вторгнення Росії розмістити у країнах Східної Європи та Балтії важку військову техніку, Збігнєв Бжезинський відповів, що йдеться про "дію та реакцію". "Я не хочу жодної війни, але я не готовий дати себе залякати твердженням, що ми провокуємо війну симетричною реакцією. Навпаки: якщо ми не реагуватимемо, то це найпевніший спосіб досягти війни", - вважає експерт.

Якщо російські солдати увійдуть у країни Балтії, НАТО обов'язково цьому протидіятиме, упевнений Збігнєв Бжезинський. "Для того НАТО там і є, чи не так? Якщо ми всім на світі розповідатимемо, що не маємо на увазі те, що говоримо, і нічого не робитимемо, якщо нам чогось завдають, то ви можете повісити влітку на свій дім табличку "Ми не вдома, двері не зачинені". Чи вважаєте ви це розумною стратегією безпеки?", - провів аналогію експерт.

Говорячи про розв'язання українсько-російського конфлікту, фахівець виступив за надання Україні зброї Заходом. "Було б доцільно надати Україні оборонну зброю для захисту великих міст, приміром, протитанкове озброєння або міномети, тому що ми б мали підвищити ціну російського насилля. Захопити місто, населення якого налаштоване на оборону, вимагає надзвичайно великих витрат", - аргументував аналітик.

Розв'язання конфлікту між Україною та Росією може відбутися за фінським сценарієм, вважає Збігнєв Бжезинський. "Україна повинна мати право вільно обирати свою політичну ідентичність і більше пов'язуватися з Європою. Водночас Росію треба запевнити, що Україну не візьмуть до НАТО. Це формула розв'язання (конфлікту. - Ред.)", - пропонує він.

У розмові з журналістами Spiegel Online експерт схвально оцінив зусилля німецької канцлерки Ангели Меркель для розв'язання українсько-російського конфлікту. "Меркель робить надзвичайно добру роботу. А Обама має інші проблеми, наприклад, на Близькому Сході", - так він прокоментував думку журналістів, що президент США фактично передав канцлеру керівну роль у врегулюванні української кризи.