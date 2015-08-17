МЗС направило Росії ноту протесту через черговий візит Путіна і Медведєва до окупованого Криму

Про це йдеться у заяві МЗС України, оприлюдненій на сайті відомства.

Зазначається, що відповідна нота протесту з вимогою пояснити причини демонстративної неповаги президентом РФ Володимиром Путіним, головою російського уряду Дмитром Медведєвим та іншими посадовими особами Російської Федерації чинного законодавства України та норм міжнародного права та припинити практику таких візитів, направлена до МЗС РФ.

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«Попри обурення, яке викликає свідоме і навмисне нехтування першими особами Росії ключовими принципами міжнародного права та законодавством України, вкотре звертаємо увагу російської сторони на необхідність дотримання Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №367 від 4 червня 2015 року. Нагадуємо, що порушення зазначеного Порядку передбачає притягнення до відповідальності згідно із чинним законодавством», - сказано у заяві.

МЗС України наголошує, що спроби Кремля інтерпретувати ці непогоджені візити в Україну як внутрішньодержавні поїздки є нікчемними.

«АР Крим та м.Севастополь є і залишатимуться невід'ємною частиною України для усього цивілізованого світу, який надав належну оцінку діям російської сторони, запровадивши відповідні обмежувальні заходи», - підкреслили в МЗС України.