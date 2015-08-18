Справа Савченко надійшла в Ростовський обласний суд Росії - ЗМІ

Дата розгляду буде визначена протягом цього тижня, повідомляє Радіо Свобода.

Захист Савченко домагається перенесення розгляду її справи в Москву, бо вважає, що в російському Донецьку, прикордонному з окупованою частиною України, проведення цього суду небезпечне для родичів Савченко і може призвести до обмежень на участь у процесі іноземних спостерігачів. Донецький міськсуд вирішив 30 липня, що це подання захисту Савченко має вирішити Ростовський облсуд.

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Як повідомляв УНІАН раніше, адвокат незаконно утримуваної в Росії української льотчиці та народного депутата України Надії Савченко Марк Фейгін опублікував пакет документів експертизи відео, які підтверджують її алібі.