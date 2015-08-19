Маєтки колишніх регіоналів-утікачів досі охороняють структури МВС (відео)

Маєток Сергія Арбузова в селі Дмитрівка, розташованому за 30 км від Києва, патрулюють службові пси охорони самого екс-політика, а також МВС, передає ТСН.

У сільській раді підтвердили, що будинок справді належить Арбузову. На підтвердження цього показують документи, але не Сергію, а його батькові - Геннадію.

Наразі колишній прем'єр переховується в Росії, стверджує радник МВС Антон Геращенко, і дістати його там і його міністерству, і ГПУ, яка заарештувала його майно та майно його найближчих родичів, наразі нелегко.

У тому, що міністерство, яке розшукує втікача, водночас зберігає його майно для нього самого, Геращенко нічого поганого не вбачає і заявляє, що все законно.

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Між іншим, за маєтком ще одного втікача, Володимира Олійника, розташованого у селі Кедина Гора на Черкащині, що належить дружині політика, доглядає купа робітників.

Пильнує, кажуть місцеві жителі, як і маєток Арбузова, не лише приватна охорона, а й державна служба охорони МВС.

Варто зазначити, що за законом Державна служба охорони МВС має право охороняти і приватні будинки, і території за кошти їхніх власників.