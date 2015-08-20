Яценюк пообіцяв 10-секундну перевірку документів в аеропортах

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, передає НБН.

«Хто йде на контроль на державному кордоні, з 2 хвилин цей час буде скорочено максимум до 10 секунд», – заявик Яценюк.

Крім цього, він додав, що першими аеропортами, на яких почнуть працювати нові фахівці будуть, «Жуляни» та «Гостомель».

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«Ми проводимо тренінги і маємо нових фахівців ДПС у новій формі з новою заробітною платою, але які зажадають інших знань, іншого навчання, інших тренінгів і найголовніше – це інше ставлення до громадян країни. Зараз ми починаємо з двох аеропортів – це «Жуляни» та «Гостомель» і потрібно шукати кошти на «Бориспіль», тому що це основний хаб, де найбільша кількість пасажирів переміщається», – розповів прем'єр.