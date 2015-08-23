Прапор як символ мужності: підняття синьо-жовтого стяга за участю Порошенка у Києві (фоторепортаж)

На Софіївській площі пройшла урочиста церемонії підняття Державного прапора, в якій взяв участь президент України Петро Порошенко та зробив кілька заяв.

Він наголосив, що за роки незалежності України її прапор міцно укорінився в свідомості суспільства, тому життя без нього вже навіть не можна уявити.

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"Але найбільшу народну повагу і шану прапор здобув під час нашої з вами Революції Гідності і під час війни українського народу за Незалежність, проти російських загарбників", - заявив Порошенко.

Крім того, глава держави зазначив, що синьо-жовті стрічки та шеврони стали символом мужності українських військовослужбовців, добровольців, волонтерів у зоні АТО.