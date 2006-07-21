Голова парламентського комітету України з питань бюджетної політики, один з лідерів Партії регіонів Микола АЗАРОВ прогнозує «бюджетну катастрофу» у виконанні державного бюджету на 2006 рік.

«Стало очевидно: нас очікує бюджетна катастрофа, яку всіляко намагається приховати нинішня влада», - сказав М.АЗАРОВ, виступаючи вчора з парламентської трибуни під час слухань з бюджетних питань.

Депутат заявив про нездатність урядовців «ні планувати бюджет, ні його виконувати». За його словами, в першому півріччі виконання державного бюджету з доходів «провалено» приблизно на 3 млрд. грн.

«Якщо така тенденція збережеться, то ця сума становитиме до 8 мільярдів гривень», - відзначив М.АЗАРОВ. Він також прогнозує «повний провал» надходжень доходів від приватизації.

Як повідомив М.АЗАРОВ, замість запланованих 2 млрд. грн. на даний час надійшло лише 160 млн. грн.

Загалом, за словами М.АЗАРОВА, нинішній уряд залишає після себе «невирішених бюджетних проблем щонайменше на 30 мільярдів гривень», повідомляє АМІ «Новости-Украина».