Студент, який у 2004 кинув яйцем у Януковича, очолив департамент в ОДА

Ним став відомий прикарпатський громадський діяч, викладач Прикарпатського університету, організатор "TEDxIvanoFrankivsk" Дмитро Романюк, передає Фіртка.

Офіційно Дмитра Романюка призначили ще на минулому тижні, але лише сьогодні відбулось його представлення колективу.

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У 2014 році Романюк був кандидатом в народні депутати по ОВО №83, але перед виборами зняв свою кандидатуру.

Ще будучи студентом Дмитро відзначився, кинувши 24 вересня 2004-го року яйцем у тодішнього кандидата в президенти України Віктора Януковича.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Януковича заявив, що слідчі дії у справі про силовий розгін Майдану зупинено. "Справа по Майдану щодо Віктора Януковича розслідуванням зупинена. Де-факто, з 2014 року слідчі дії відносно Януковича по даній справі не провадяться", - сказав він.