Москаль: Закарпаття готують як полігон для провалу у Раді конституційної реформи

Відповідну заяву Москаля з приводу засідання сесії Закарпатської обласної ради розповсюдила сьогодні прес-служба Закарпатської облдержадміністрації.

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Як йдеться в заяві, переданій УНІАН, сьогодні обласна рада провалила голосування щодо Перспективного плану формування спроможних територіальних громад у Закарпатській області й не дала формального дозволу на утворення двох уже сформованих громад у Тячівському районі. Після того, як питання втретє були провалені, частина депутатів, яка наполягала на прийнятті рішень, покинула залу (на адресу обранців, що не голосували, лунали вигуки "Ганьба!"), а саму сесію довелося закрити через відсутність кворуму.

Як наголошується в повідомленні, "Закарпаття стало єдиною областю в Україні, яка не розглянула Перспективний план, і однією з двох, яка не оголосила жодну об’єднану громаду. При тому, що саме з прийняттям цих рішень залежить виділення області з Держбюджету 119 мільйонів гривень цього року і 170 мільйонів – наступного для фінансування проектів регіонального розвитку".

Прес-служба цитує Москаля, котрий також був присутній на сесії: «Уявіть ситуацію, що молода пара зі щирих почуттів, отримавши згоду батьків, вирішила створити власну сімʼю й прийшла до священика обвінчатися. А він їм із порогу без жодних пояснень: "Не обвінчаю, і все!". Тут – аналогічна ситуація. Дві громади вирішили жити спільно, пройшли всі передбачені для цього процедури – слухання, сесії, погодження і т. д. Усе, що залишилося, - отримати формальну згоду облради. А вона її не дає. Скажу, що це негарно".

Він також наголосив, що свою останню сесію облрада могла завершити достойно й піти з високо піднятою головою.

"Для чого тоді було влаштовувати цей цирк? Тільки для того, щоб показати Києву – Закарпаття готується, як полігон для провалу у Верховній Раді конституційної реформи з децентралізації", - сказав Москаль.

Однак, на його думку, сьогоднішнє неголосування все одно нічого не дасть.

"Громади звернуться з позовом до Окружного адміністративного суду, який зобов’яже облраду прийняти це рішення. У тому, що воно буде прийнято, в мене немає жодних сумнівів", - додав Москаль.

Як повідомляв УНІАН, Закарпатська обласна рада 27 серпня під час другого пленарного засідання 23 сесії не змогла ухвалити рішення про перспективний план об'єднання громад Закарпатської області.