Москаль: Закарпаття готують як полігон для провалу у Раді конституційної реформи

18:14, 27 серпня 2015
Політика
1987 0

Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль вважає, що Закарпаття готується як полігон для провалу у Верховній Раді конституційної реформи з децентралізації.

УНИАН

Відповідну заяву Москаля з приводу засідання сесії Закарпатської обласної ради розповсюдила сьогодні прес-служба Закарпатської облдержадміністрації.

Читайте такожЛьвівська міськрада закликала Раду не підтримувати зміни до Конституції

Як йдеться в заяві, переданій УНІАН, сьогодні обласна рада провалила голосування щодо Перспективного плану формування спроможних територіальних громад у Закарпатській області й не дала формального дозволу на утворення двох уже сформованих громад у Тячівському районі. Після того, як питання втретє були провалені, частина депутатів, яка наполягала на прийнятті рішень, покинула залу (на адресу обранців, що не голосували, лунали вигуки "Ганьба!"), а саму сесію довелося закрити через відсутність кворуму.

Як наголошується в повідомленні, "Закарпаття стало єдиною областю в Україні, яка не розглянула Перспективний план, і однією з двох, яка не оголосила жодну об’єднану громаду. При тому, що саме з прийняттям цих рішень залежить виділення області з Держбюджету 119 мільйонів гривень цього року і 170 мільйонів – наступного для фінансування проектів регіонального розвитку".

Прес-служба цитує Москаля, котрий також був присутній на сесії: «Уявіть ситуацію, що молода пара зі щирих почуттів, отримавши згоду батьків, вирішила створити власну сімʼю й прийшла до священика обвінчатися. А він їм із порогу без жодних пояснень: "Не обвінчаю, і все!". Тут – аналогічна ситуація. Дві громади вирішили жити спільно, пройшли всі передбачені для цього процедури – слухання, сесії, погодження і т. д. Усе, що залишилося, - отримати формальну згоду облради. А вона її не дає. Скажу, що це негарно".

Він також наголосив, що свою останню сесію облрада могла завершити достойно й піти з високо піднятою головою.

"Для чого тоді було влаштовувати цей цирк? Тільки для того, щоб показати Києву – Закарпаття готується, як полігон для провалу у Верховній Раді конституційної реформи з децентралізації", - сказав Москаль.

Однак, на його думку, сьогоднішнє неголосування все одно нічого не дасть.

"Громади звернуться з позовом до Окружного адміністративного суду, який зобов’яже облраду прийняти це рішення. У тому, що воно буде прийнято, в мене немає жодних сумнівів", - додав Москаль.

Як повідомляв УНІАН, Закарпатська обласна рада 27 серпня під час другого пленарного засідання 23 сесії не змогла ухвалити рішення про перспективний план об'єднання громад Закарпатської області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter