Тимошенко не хоче ”кістки” від Януковича

Фракція Блоку Юлії Тимошенко звернеться до голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА з проханням не включати до порядку денного розгляд законопроекту про опозиційну діяльність, внесений Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Верховній Раді за підсумками відкритого засідання фракції повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми приступили до розробки законопроекту про опозиційну діяльність. Ми будемо звертатись до голови ВР, щоб він не включав до порядку денного розгляд законопроекту про опозицію, той, який внесла Партія регіонів, оскільки він не змінює ніякі параметри роботи опозиції, а навпаки - обмежує її діяльність та заштовхує її у кут», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що фракції БЮТ для розробки власної версії законопроекту про опозицію потрібно близько двох тижнів.

За її словами, законопроект Партії регіонів - це «законопроект, який, можливо, майбутня влада кидає як відписку, кістку опозиції».

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що документ, розроблений Партією регіонів, не передбачає перетворення парламентської опозиції у дієву силу, що контролює органи влади.