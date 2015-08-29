Корбан про об'єднання БПП та "УДАРу": Це братська могила псевдореволюціонерів

Про це заявив голова політради УКРОПу Геннадій Корбан.

«Учора ми всі стали свідками початку кінця останнього партійного проекту не ідеологічної партії, заточеної під розподіл влади і мандатів, – прокоментував Геннадій Корбан об'єднання БПП і «УДАРу». – Ця братська могила є гідним місцем збору всіх псевдореволюціонерів, тобто людей, які продовжують рвати Україну після втечі Віктора Януковича».

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Політик висловив думку, що новостворену партію спіткає така сама доля, що й партійні проекти колишньої влади: Партію регіонів, «Нашу Україну», СДПУо, НДП, КПРС.

«Східна мудрість нас вчить, що кінець одного обов'язково є початком чогось іншого. У цьому випадку я маю на увазі перезапуск української партійної системи, та й всієї держави Україна», – зазначив Геннадій Корбан.

Він наголосив, що завданням УКРОПу є створення справжньої ідеологічної партії, в основі програми якої, зокрема, – соціально-ринкова економіка, створення потужної технологічної контрактної армії.

«Сьогодні в суспільстві є величезна кількість грамотних, патріотичних людей і політиків, які шукають і знайдуть альтернативу в УКРОПі», – додав він.